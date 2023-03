Il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett in concerto a Palmanova (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuovo appuntamento musicale internazionale nell’estate di Palmanova e del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 13 luglio, a salire sul palco di Piazza Grande della città patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, sarà il grande Steve Hackett. Mostro sacro del progressive rock mondiale, chitarrista, cantante e compositore britannico, Hackett è conosciuto e amato in tutto il mondo sia per il suo lavoro con i Genesis, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, sia per la sua brillante carriera solista. La data di Palmanova, inclusa nella rassegna Estate di Stelle, sarà l’unico concerto nel Nordest della tournée mondiale dell’artista dal titolo “Genesis Revisited World Tour – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuovo appuntamento musicale internazionale nell’estate die del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 13 luglio, a salire sul palco di Piazza Grande della città patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, sarà il grande. Mostro sacro del progressive rock mondiale,, cantante e compositore britannico,è conosciuto e amato in tutto il mondo sia per il suo lavoro con i, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, sia per la sua brillante carriera solista. La data di, inclusa nella rassegna Estate di Stelle, sarà l’uniconel Nordest della tournée mondiale dell’artista dal titolo “Revisited World Tour – Foxtrot at Fifty +Highlights”. ...

