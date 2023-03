Il gruppo iberico Ferrovial vuole spostare il domicilio fiscale in Olanda Il governo si arrabbia | “Deve tutto allo stato spagnolo”

(Di giovedì 2 marzo 2023), colosso delle infrastrutture tra i più importanti della Spagna, ha annunciato l’intenzione di trasferire il suosociale nei Paesi Bassi. Si tratta di una delle multinazionali più importanti del paese, con più di 24mila dipendenti nel mondo, fondata nel 1952 a Madrid e specializzata nella progettazione, costruzione, finanziamento e gestione di infrastrutture di trasporto (autostrade, aeroporti, per esempio), infrastrutture energetiche e servizi urbani. Nel corso degli anni, grazie a un profondo processo di internazionalizzazione, ha incrementato la sua presenza in diversi paesi del mondo: in Europa, oltre che in Spagna, è presente in Polonia e nel Regno Unito. A livello globale, in Canada e negli Stati Uniti. In particolare, ha partecipazioni in quattro importanti aeroporti del Regno Unito: Londra Heathrow, Glasgow, Aberdeen e ...

... tutt'altra cosa è ripetersi, iniettando quello stesso spirito in undi ragazzini alle prime ... Considerata la profondità del movimento cestistico, non è un dettaglio da poco. E adesso ...Questo progetto, è stato realizzato in Italia e in Polonia ed è pronto a sbarcare anche negli stabilimenti spagnoli delSAPA, dopo la recente acquisizione di due stabilimenti in suolo...... è stato realizzato in Italia e in Polonia ed è pronto a sbarcare anche negli stabilimenti spagnoli delSapa, dopo la recente acquisizione di due stabilimenti in suoloe uno in Marocco.

Il gruppo iberico Ferrovial vuole spostare il domicilio fiscale in Olanda Il Fatto Quotidiano

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il Gruppo Sapa, fornitore italiano di componenti automobilistici per le principali case automobilistiche mondiali, annuncia che “implementerà l’ultimo tipo di bio-componenti nello stabilimento di Arpa ...