Il Gruppo Gabetti sponsor del Napoli Basket

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il– l’unico Full Service Provider per l’intero sistema immobiliare in Italia – ha stipulato un accordo diizzazione con il, entrando a far parte del Club dei 100 come Silver Member per la stagione sportiva 2022/23. Ilnasce dal sogno di tre imprenditori: Federico Grassi, Francesco Tavassi e Michele Amoroso che, nell’agosto del 2018, hanno deciso di dare un segnale importante non solo al mondo della pallacanestro ma anche alla collettività, iniziando a investire tempo ed energie per riportare ladelal successo. Come dichiarato nel sito della Società sportiva: “Ilè visto come un mezzo di sviluppo corretto e sano del tessuto sociale della gioventù ...