Il Giappone scopre di avere 7 mila isole in più del previsto (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Giappone si scopre più ricco di isole di quello che credeva. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la mappatura digitale della Geospatial information authority of Japan (Gsi) ha recentemente scoperto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilsipiù ricco didi quello che credeva. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la mappatura digitale della Geospatial information authority of Japan (Gsi) ha recentemente scoperto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielaColi2 : Preoccupata perché Italia troppo filoUS e filoIsraele. Non si capisce che il Giappone non vuole la guerra alla Cina… - real_esoterism : Si può affermare stupidamente che il Giappone sia una sorta di paradiso in terra, pieno di persone gentili, dove i… -