Il G20 non esiste più. Modi invoca unità nel nome di Gandhi e Buddha, ma la guerra impedisce ogni convergenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Lavrov incrocia "in movimento" Blinken, poi si incontra con Qin Gang. E la Cina con la Russia non firma la dichiarazione comune sulla guerra. Delusa totalmente la speranza del padrone di casa di rilanciare la convergenza su sicurezza alimentare e energetica, lotta alla corruzione e al terrorismo, nella terra dei grandi pacifisti Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) Lavrov incrocia "in movimento" Blinken, poi si incontra con Qin Gang. E la Cina con la Russia non firma la dichiarazione comune sulla. Delusa totalmente la speranza del padrone di casa di rilanciare lasu sicurezza alimentare e energetica, lotta alla corruzione e al terrorismo, nella terra dei grandi pacifisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#G20 ministri degli Esteri. La Cina si unisce alla Russia e non firma la dichiarazione finale che chiede a Mosca d… - Geopoliticainfo : ????Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà un… - Geopoliticainfo : ????Non solo la #Russia ma anche la #Cina si è rifiutata di firmare la dichiarazione finale sostenuta da tutti gli al… - aleLand03 : RT @Ecatetriformis: Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà nessuna… - Agenparl : Non tutti gli stati del #G20 #Condannano la #Russia per la #Situazione in Ucraina - -