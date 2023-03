Il G20 è spaccato, nessuna comunicazione congiunta sulla guerra in Ucraina (Di giovedì 2 marzo 2023) G20, la riunione in India dei ministri degli Esteri si è conclusa a Nuova Delhi senza una dichiarazione congiunta sulla guerra in Ucraina, come riportano i media internazionali. Nell'incontro "la ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023) G20, la riunione in India dei ministri degli Esteri si è conclusa a Nuova Delhi senza una dichiarazionein, come riportano i media internazionali. Nell'incontro "la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Italiani_news : Guerra Ucraina, Borrell: «Decimo pacchetto sanzioni Ue alla Russia». G20 spaccato: non c'è comunicato ufficiale. - PaulaDeSimone74 : Guerra Ucraina, Biden: «Piano di pace cinese? Se piace a Putin non può essere buono». G20 spaccato: non c'è co - abatedomenico1 : Stop di Biden alla Cina 'È la pace di Putin'. G20 spaccato su Kiev. Ma spunta la pista dell'Ucraina nella Nato… - vrobecco : Stop di Biden alla Cina 'È la pace di Putin'. G20 spaccato su Kiev. Ma spunta la pista dell'Ucraina nella Nato -… -