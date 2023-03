Il Dna ambientale e la confusione dell' albero della vita

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Spesso si tende a pensare che l’evoluzione naturale non permetta di conservare il “ricordo”e specie passate. Quando cioè si verificano estinzioni di interi gruppi, e non di singole specie, sia per rari eventi catastrofici che, molto più frequentemente, a causaa graduale sostituzione dei vecchi gruppi con nuovi meglio adattati ad un ambiente in trasformazione perenne, si intende che l’informazione genetica degli organismi antichi sia andata perduta per sempre, per cui anche ove gli antichi tratti di quegli organismi dovessero ritornare ad essere utili, recuperarli negli organismi viventi richiede la loro indipendente rievoluzione, o l’evoluzione di tratti funzionalmente equivalenti. Le “invenzioni genetiche” sviluppate durante il processo di evoluzione darwiniana, cioè, sono nella visione storica’evoluzionismo legate ai ...