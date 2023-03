Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Massi_Dubai : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… - mariacarla1963 : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… - _kuball_ : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… - DAmboldi : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… -

Abbiamo preso misure per distruggere i terroristi", ha detto alla stampa il portavoce delDmitry Peskov, che ha aggiunto che il presidente Vladimir Putin riceve regolarmente rapporti ...Secondo il, gli Usa hanno inoltre intenzione di riprendere i test nucleari , un'che non trova però alcun riscontro. L'annuncio di Putin è l'ennesima mossa per costringere, attraverso ...Sul Mar Nero tornano le navi del. Stando al centro stampa del Comando della Marina delle ... La Cina si astiene e: 'L'invio delle armi è benzina sul fuoco' - guarda GLI ACCORDI DI PACE - ...

Il Cremlino accusa: “Terroristi ucraini a Briansk”. Kiev risponde: “Falso, è una provocazione” Globalist.it

La situazione intorno alla città assediata di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è «estremamente tesa»: nonostante le perdite significative, «il nemico ha ...Ascolta l'articolo Il Cremlino ha accusato la NATO di essere entrata in un conflitto armato diretto con la Russia attraverso la fornitura di armi all’Ucraina, agendo come un blocco unico che viene c ...