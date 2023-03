Il Covid è già un ricordo? A Saronno chiuso l’hub vaccinale (Di giovedì 2 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo quasi due anni di attività frenetica ha chiuso ufficialmente l’hub vaccini di via Parini a Saronno, allestito nella palestra della ex scuola Pizzigoni per far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid, esplosa nel 2020. l’hub vaccini Covid a Saronno aperto nell’aprile 2021 Era il 12 aprile del 2021 quando è stato aperto presso l’ex ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 2 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo quasi due anni di attività frenetica haufficialmentevaccini di via Parini a, allestito nella palestra della ex scuola Pizzigoni per far fronte all’emergenza sanitaria legata al, esplosa nel 2020.vacciniaperto nell’aprile 2021 Era il 12 aprile del 2021 quando è stato aperto presso l’ex ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

