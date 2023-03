Il confronto tra le due stagioni di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 2 marzo 2023) La stagione in corso, checché se ne dica, è ormai decisa. Il Napoli viaggia a +18 e si dirige, senza soste, verso la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta sono rimaste a contendersi i posti migliori in Europa, con le due milanesi che hanno dimostrato tutt’altro passo rispetto agli anni precedenti. Ma è davvero così? Cosa ci dicono i numeri riguardo alla stagione attualedi? Vediamoli insieme COPPA ITALIA – Prima di parlare del campionato ci soffermeremo sugli altri trofei, partendo dalla Coppa Italia. Il 4 aprile si giocherà l’andata di semifinale contro la Juventus, in trasferta all’Allianz Stadium di Torino. Juventus che, soprattutto dopo i punti di penalizzazione, vede la Coppa Italia come un traguardo da raggiungere. E un trofeo da alzare, ma non solo. Dopo la ...