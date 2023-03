Il ciambellone dei 5 minuti: da fare se non hai tempo, è favoloso! (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ciambellone dei 5 minuti è una torta straordinariamente soffice, tempestata di semini di sesamo che in cottura diventano croccanti e dorati. Bellissimo da vedere, è golosissimo da addentare: il morso sprofonda in una morbidezza inaudita. La preparazione è davvero semplicissima e velocissima. In 5 minuti appena infornerete il vostro dolce e dopo una mezz’ora potrete sfornarlo. Una decina di minuti perché intiepidisca e potete gustarlo per un’apoteosi di piacere per il palato. Anche i piccoli di casa saranno attirati dal profumino invitante e gusteranno la loro fetta con entusiasmo e voracità. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Il ciambellone dei 5 minuti: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 3 uova 1 cucchiaino di zucchero vanigliato (8 ... Leggi su donnaup (Di giovedì 2 marzo 2023) Ildei 5è una torta straordinariamente soffice, tempestata di semini di sesamo che in cottura diventano croccanti e dorati. Bellissimo da vedere, è golosissimo da addentare: il morso sprofonda in una morbidezza inaudita. La preparazione è davvero semplicissima e velocissima. In 5appena infornerete il vostro dolce e dopo una mezz’ora potrete sfornarlo. Una decina diperché intiepidisca e potete gustarlo per un’apoteosi di piacere per il palato. Anche i piccoli di casa saranno attirati dal profumino invitante e gusteranno la loro fetta con entusiasmo e voracità. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Ildei 5: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 3 uova 1 cucchiaino di zucchero vanigliato (8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anitamixtig : a me frega un cazzo dei donnacrisi fatemi vedere com’è venuto il ciambellone di bebé #oriele - momi98376112 : RT @laura_pampers: la Murgia è una grande persona. Daniele l'ha nominata almeno 4 volte e lei resta comunque sua amica. è andata per coinvo… - eyesdontlie101 : RT @laura_pampers: la Murgia è una grande persona. Daniele l'ha nominata almeno 4 volte e lei resta comunque sua amica. è andata per coinvo… - nostalgiagain : RT @laura_pampers: la Murgia è una grande persona. Daniele l'ha nominata almeno 4 volte e lei resta comunque sua amica. è andata per coinvo… - GiorgiaComico : RT @laura_pampers: la Murgia è una grande persona. Daniele l'ha nominata almeno 4 volte e lei resta comunque sua amica. è andata per coinvo… -