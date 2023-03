Il caso del "portafoglio di Putin" in Svizzera: a processo quattro banchieri (Di giovedì 2 marzo 2023) quattro banchieri saranno processati a Zurigo la prossima settimana con l'accusa di aver aiutato un uomo noto come "il portafoglio di Vladimir Putin" a depositare milioni di franchi svizzeri in Svizzera. I quattro uomini, che... Leggi su today (Di giovedì 2 marzo 2023)saranno processati a Zurigo la prossima settimana con l'accusa di aver aiutato un uomo noto come "ildi Vladimir" a depositare milioni di franchi svizzeri in. Iuomini, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fleinaudi : Lo svuotamento del #Parlamento e la riduzione dei #partiti a comitati elettorali (vedi il caso #Schlein) condannano… - ZZiliani : Nelle nuove mille pagine depositate dai PM di Torino c’è anche la deposizione resa da #Lombardo, l’ex segretario ge… - JamesLucasIT : La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta… - caleriserva : @mateyssosa Più che altro la causa era il culo del real in champions, guarda caso continuano a vincerla anxhe senza lo stupratore - fraschifo : RT @Escapewithoran: Ho sostenuto un esame con Diana Biondi qualche tempo fa’, l’ho conosciuta per caso mentre attendavamo i risultati di un… -