Il Cadice si rivolge al Tas per chiedere di interrompere la Liga (Di giovedì 2 marzo 2023) La Liga finisce nuovamente nel mirino, stavolta è il Cadice che, dopo essere stato danneggiato nell’1-1 contro l’Elche nella 17esima giornata di campionato, si è rivolto al Tas di Losanna per chiedere la sospensione del campionato. Il fatto risale al 16 gennaio scorso, quando gli andalusi hanno subito la rete del definitivo 1-1 dall’Elche con un’azione viziata da un’evidente posizione di fuorigioco. Fuorigioco che non è stato ravvisato né dagli arbitri in campo né dal Var. Decisione che aveva portato il Cadice a fare ricorso già nelle ore successive alla sfida. Il Comité de Competicion, l’organo incaricato di studiare e risolvere le problematiche nate durante la partita, ha risposto alla richiesta di rigiocare gli ultimi nove minuti di partita dichiarandosi “incompetente in materia” e lasciando le cose come decise dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Lafinisce nuovamente nel mirino, stavolta è ilche, dopo essere stato danneggiato nell’1-1 contro l’Elche nella 17esima giornata di campionato, si è rivolto al Tas di Losanna perla sospensione del campionato. Il fatto risale al 16 gennaio scorso, quando gli andalusi hanno subito la rete del definitivo 1-1 dall’Elche con un’azione viziata da un’evidente posizione di fuorigioco. Fuorigioco che non è stato ravvisato né dagli arbitri in campo né dal Var. Decisione che aveva portato ila fare ricorso già nelle ore successive alla sfida. Il Comité de Competicion, l’organo incaricato di studiare e risolvere le problematiche nate durante la partita, ha risposto alla richiesta di rigiocare gli ultimi nove minuti di partita dichiarandosi “incompetente in materia” e lasciando le cose come decise dal ...

