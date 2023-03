Il 2023 parte con il crollo dei posti di lavoro tra i più giovani (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2023 del mercato del lavoro italiano comincia con un lieve segno più e numeri tra i migliori di sempre. Eppure i giovani restano ancora indietro e perdono terreno nel mercato del lavoro. A gennaio, secondo i dati Istat, sono aumentati gli occupati di trentacinquemila unità (+0,2 per cento), ma si tratta appunto solo di over 35. I più giovani in un mese hanno perso ben trentanovemila posti di lavoro. Nella fascia più giovane 15-24 anni, si contano diciannovemila occupati in meno rispetto all’ultimo mese del 2022. Tra i venticinque e i trentacinque anni, i posti di lavoro calano di ventimila unità. Il segno più si registra nelle fasce d’età superiori, ma soprattutto tra gli over 50, dove si contano a inizio anno sessantasettemila ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 marzo 2023) Ildel mercato delitaliano comincia con un lieve segno più e numeri tra i migliori di sempre. Eppure irestano ancora indietro e perdono terreno nel mercato del. A gennaio, secondo i dati Istat, sono aumentati gli occupati di trentacinquemila unità (+0,2 per cento), ma si tratta appunto solo di over 35. I piùin un mese hanno perso ben trentanovemiladi. Nella fascia più giovane 15-24 anni, si contano diciannovemila occupati in meno rispetto all’ultimo mese del 2022. Tra i venticinque e i trentacinque anni, idicalano di ventimila unità. Il segno più si registra nelle fasce d’età superiori, ma soprattutto tra gli over 50, dove si contano a inizio anno sessantasettemila ...

