Il 2022 da incubo di Ed Sheeran | «Mia moglie ha scoperto di avere un tumore e il mio migliore amico è morto»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilè stato un anno daper Ed. Mentre lavorava al suo nuovo album – Subtract, in uscita a maggio – la vita del cantautore britannico è stata stravolta da una serie di eventi. «Nel giro di un mese, a miaincinta è stato detto che aveva un, senza cure fino a dopo il parto. Il mioJamal, un fratello per me, èimprovvisamente e io mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore», rivela Edsu Instagram ai suoi fan. Un periodo buio, che ha finito per influire anche sulla salute mentale dell’artista. «Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, ...