Ideologia gender: che cos'è? Esiste davvero? Perché Giorgia Meloni mente (sapendo di mentire) (Di giovedì 2 marzo 2023) Spesso, spessissimo, Giorgia Meloni – presidente del Consiglio dei Ministri – parla (a sproposito) di Ideologia gender o teoria gender, termini – questi – che destano grande preoccupazione e paura, presumibilmente per un motivo semplicissimo: nessuno sa cosa vogliano dire.

ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica "ideologia gender… - ultimora_pol : Intervista esclusiva di 'Grazia' a Giorgia #Meloni: 'L'ideologia gender andrà a discapito delle donne: ne sono le p… - jacopocoghe : Parole chiare della #Meloni contro l'ideologia #gender Adesso servono norme stringenti per tutelare i nostri figli… - BasilioPetruzza : Spoiler: l'ideologia gender NON ESISTE. Ah, dimenticato: Giorgia Meloni è una gran cazzara. Ma questo si sapeva gi… - Be19995355Maria : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Le donne sono le prime vittime dell'ideologia gender'. Eh no, ciccia: sono le prime vittime dell'ideologia fasc…