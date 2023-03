I Top e Flop della Liga Portugal | Vecchie Conoscenze e Futuri Crack

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il Portogallo è sempre stato una culla di talenti e il periodo attuale non fa eccezione. Nell’ultimo aggiornamento dei valori di mercato, molti giovani nomi hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei, pronti a fare follie per i talenti più promettenti del campionato. In particolare, un portiere di 23 anni, Diogo Costa, è stato valutato a €45M, a ridosso del podio globale dei portieri più preziosi, confermando così l’appeal che gode tra appassionati e addetti ai lavori. Il tifoso dell’Inter, Alessandro Bastoni, ricorderà a lungo la parata verso la fine del primo tempo dell’ottavo di finale di Champions League. A partire da Diogo Costa fino a João Mário, ecco i calciatori più preziosi: João Mário (Benfica) VdM: €14m © imago ...