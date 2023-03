I timori sull'inflazione frenano le Borse europee, attesa per i verbali Bce (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Giù il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli investitori continuano a temere una stretta di politica monetaria più aggressiva del previsto. L'euro ritraccia contro il dollaro, debole lo yen. Giù il petrolio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4maipiu4 : RT @ChartMind: 'E mentre il prezzo di Bitcoin resta sopra i $23.000, i mercati azionari USA chiudono febbraio in negativo a causa dei timor… - gionio16 : @ClaudiaFucci82 Che è ragionevole avere timori sull'andamento della guerra, come è scritto nel tweet all'inizio del thread - __Fabiana___ : @karollll2000 @per_il_pallone Quando e se succederà, valuteremo: di sicuro non prima! Ti posso assicurare che io av… - novellarese : RT @durezzadelviver: Sudafrica sull’orlo del blackout, timori per l’ordine pubblico. - 13_eFFe : RT @ChartMind: 'E mentre il prezzo di Bitcoin resta sopra i $23.000, i mercati azionari USA chiudono febbraio in negativo a causa dei timor… -