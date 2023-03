I tifosi Juve scelgono 4 esuberi: ecco chi sono, andranno via? (Di giovedì 2 marzo 2023) I tifosi della Juventus sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi deve lasciare il club nel corso della prossima estate. sono in 4. LaPresseIl mercato estivo è ancora distante ma i tifosi bianconeri stanno già pensando al prossimo anno; dopo un altro anno senza la vittoria dello scudetto, il popolo Juventino vuole tornare a dominare la Serie A e vuole farlo a partire dalla prossima stagione. Missione per nulla semplice considerando la forza del Napoli, la voglia di riscatto delle milanesi e soprattutto una partita extra-campo che rischia di cambiare le carte in tavola all’interno del mondo Juve. Nel frattempo, però, i tifosi sembrano avere le idee piuttosto chiare sulla rosa del futuro; sono quattro i giocatori considerati non più utili alla causa ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 marzo 2023) Idellantus sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi deve lasciare il club nel corso della prossima estate.in 4. LaPresseIl mercato estivo è ancora distante ma ibianconeri stanno già pensando al prossimo anno; dopo un altro anno senza la vittoria dello scudetto, il popolontino vuole tornare a dominare la Serie A e vuole farlo a partire dalla prossima stagione. Missione per nulla semplice considerando la forza del Napoli, la voglia di riscatto delle milanesi e soprattutto una partita extra-campo che rischia di cambiare le carte in tavola all’interno del mondo. Nel frattempo, però, isembrano avere le idee piuttosto chiare sulla rosa del futuro;quattro i giocatori considerati non più utili alla causa ...

