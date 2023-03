(Di giovedì 2 marzo 2023) Laa colpisce ancora obiettivie non si ferma in una guerra che dopo un anno è ancora più cruenta. E' di treil bilancio dell'attacco missilistico russo contro un edificio di ...

La Russia colpisce ancora obiettivi civili e non si ferma in una guerra che dopo un anno è ancora più cruenta. E' di tre morti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un edificio di ...In questo modo, se dall'altra partee li uccidono, loro [gli ucraini] portano i ... "A molti soldaticatturati hanno tagliato i genitali con un coltello, gli hanno aperto lo stomaco, li ...Sei bloccato dentro una buca mentredi continuo', spiega Nardini. Ivanno all'assalto a ondate e non smettono mai di sparare con armi pesanti e leggere. 'È impressionante - ammette - ...

I russi bombardano Zaporizhzhia: colpito un palazzo, morti 3 civili Globalist.it

Il giornalista italiano Luca Steinmann è arrivato nel Donbass pochi giorni prima che Vladimir Putin lanciasse l’operazione militare speciale il 24 febbraio del 2022. Il 2 marzo presenterà a Milano il ...Cinque persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite durante i bombardamenti russi di ieri sulla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale ...