I programmi di Maria De Filippi tornano in tv ma lei non ci sarà: ecco chi la sostituisce (Di giovedì 2 marzo 2023) ecco che come ha detto pochi giorni fa Gianni Sperti “The show must go on” e quindi i programmi tv di Maria De Filippi devono continuare ma lei sarà sostituita temporaneamente. La causa è ovviamente il rispetto per il lutto a causa della arte del marito Maurizio Costanzo. ecco quindi cosa succede in televisione ora. Leggi anche: “Unomattina”, la splendida notizia per Massimiliano Ossini: cosa succede Leggi anche: GF Vip, le anticipazioni. Chi esce stasera? Edoardo rischia grosso I programmi tv di Maria De Filippi tornano in onda ma lei non ci sarà La morte di Maurizio Costanzo è stata un duro colpo per tutti, ma sopratutto per Maria De Filippi, fedele ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023)che come ha detto pochi giorni fa Gianni Sperti “The show must go on” e quindi itv diDedevono continuare ma leisostituita temporaneamente. La causa è ovviamente il rispetto per il lutto a causa della arte del marito Maurizio Costanzo.quindi cosa succede in televisione ora. Leggi anche: “Unomattina”, la splendida notizia per Massimiliano Ossini: cosa succede Leggi anche: GF Vip, le anticipazioni. Chi esce stasera? Edoardo rischia grosso Itv diDein onda ma lei non ciLa morte di Maurizio Costanzo è stata un duro colpo per tutti, ma sopratutto perDe, fedele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Maria De Filippi programmi ritorno in televisione: la conduttrice, dopo il doloroso lutto, dovrebbe tornare a breve… - Gazzettino : #maria de filippi, sospesi Amici, C'è Posta per te e Uomini e Donne: ecco quando riprenderanno i programmi - Paola63689975 : @MikeleS03 Forza e coraggio Da lunedì tutto torna nella normalità La morte di Maurizio è stata devastante e impro… - RisolutoOnline : Tornano in onda i programmi di Maria De Filippi, ecco la programmazione Mediaset - infoitcultura : I programmi di Maria De Filippi tornano in onda, la conduttrice non ci sarà -