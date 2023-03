I profughi ucraini e le condizioni per tornare in patria. I numeri di Ipsos

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il 92% dei rifugiatitornerebbe nello stesso luogo in cui viveva prima della guerra. E, il 12%, tornerebbe nel Paese d’origine nei prossimi tre mesi. Sono solo alcuni dei dati che emergono dal ciclo di indagini condotto dain collaborazione con l’Unhcr tra dicembre e gennaio scorsi. Uno studio che si è articolato su 3.900 interviste nei Paesi confinanti con l’Ucraina e in altri Paesi europei. L’aspetto più interessante del report è legato alle “intenzioni” dei rifugiatinel breve e nel medio periodo, oltre che sondare i principali fattori che potrebbero determinare le intenzioni dei rifugiati diin Ucraina. Il ritorno Il 65% degli intervistati esprime il desiderio diin Ucraina in futuro, ma in un tempo più lungo rispetto ai tre mesi (12%). La grande maggioranza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @RamazzottiEros tra padre, figli e nipotino; #DanteFerretti e i suoi 80 anni; il Nobel… - QuinziUgo : RT @pm_io1: Ecco narrata la gestione governativa dei profughi ucraini. Come al solito, una vergogna, mitigata solo dalla solidarietà di qua… - MANOLO60910519 : RT @GrandeP70338720: La #SerieATIM è stata ammorbata tutta la settimana dagli annunci per 'donare 2 euro' ai profughi #Ucraini che scappan… - 171822elFranca : RT @mceciguerra: Perchè il dl che proroga dal 4/3 al 31/12 la scadenza dei permessi di soggiorno dei profughi ucraini approvato giovedì dal… - federlor111 : RT @mceciguerra: Perchè il dl che proroga dal 4/3 al 31/12 la scadenza dei permessi di soggiorno dei profughi ucraini approvato giovedì dal… -

Domandiamoci poi se abbiamo attuato una seria accoglienza per i rifugiati e i. Lo abbiamo visto anche nel caso degli. Dei 170 mila arrivi in Italia, solo 30 mila sono stati presi in ...Domandiamoci poi se abbiamo attuato una seria accoglienza per i rifugiati e i. Lo abbiamo visto anche nel caso degli. Dei 170 mila arrivi in Italia, solo 30 mila sono stati presi in ...Domandiamoci poi se abbiamo attuato una seria accoglienza per i rifugiati e i. Lo abbiamo visto anche nel caso degli. Dei 170 mila arrivi in Italia, solo 30 mila sono stati presi in ...

A Roma mentre facciamo le fiaccolate contro la guerra cacciamo i profughi ucraini RomaToday

Oltre che all’alloggio nei luoghi d’origine. L’81% dei profughi intervistati, intenzionati a rientrare in Ucraina, indica che l’accesso alle informazioni sulla situazione nel luogo di origine e la ...Non è colpa dei rifugiati ucraini se in Svizzera vi è penuria di alloggi, ma della risposta che si è data all'immigrazione: lo afferma Fredy Hasenmaile, capo-economista del settore immobiliare presso ...