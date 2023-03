I poricristi del selfie con la bara famosa e noi che ci sentiamo forti coi deboli

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 marzo 2023) Molti anni fa morì un tizio con cui avevo intrattenuto dei commerci carnali. Ci eravamo persi di vista da un pezzo, ma non mi venne neanche in mente di non andare al suo funerale. Ero giovane, e avevo pochissima esperienza di amori che ti muoiono, e di certo non sapevo che tutti gli esseri umani, pure quelli più sensibili, arrivano a un punto della vita in cui una persona cara che ti muore è un dolore ordinario. Andai al funerale, che era all’inizio di gennaio, a Roma che come tutti sappiamo è Roma: un posto i cui abitanti hanno deciso di non potersi permettere alcuna sensibilità. Alla me ventiequalcosenne, assistendo allo spettacolo della borghesia romana che tratta un funerale come fosse un brunch, prese un colpo. Certo che c’era anche gente straziata, singhiozzante, o anche solo contrita; ma la più parte era gente che era lì perché era il modo più rapido di raccontarsi le vacanze: ...