I nuovi caschi dei piloti di Formula 1 sono tutti da scoprire

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nuova stagione, nuove macchine,. Sì, perché per il'avvio del nuovo Mondiale di1 è anche il momento in cui svelano le novità che più li riguardano. E se le livree delle macchine e i colori delle tutelegati alla squadra di appartenenza, il'elemento attraverso il quale posandare di fantasia, dal disegno al colore. In molti hanno voluto presentare il casco nuovo anche attraverso i propri canali social. Max Verstappen torna all'antico Se l'anno scorso Max Verstappen aveva esibito un casco bianco e dorato, quest'anno è tornato a quello che lui stesso ha definito «Old school design». I colori dominantiil bianco, che costituisce la base, il rosso e il blu, non a caso i colori della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Motorsport_IT : #F1 | Alla vigilia dell'avvio del Mondiale 2023 di #Formula1 ecco una carrellata con tutti i nuovi caschi dei pilot… - Clenbuterolo : Ignettatemi questi nuovi caschi aerodinamici nelle vene, più il ciclismo sembra uno sport da scoppiati meglio è. -

... persino un compagno di scuola o un vicino di casa, ma in ogni epoca ci sono sempreuomini ... Questo non accadde invece al capo deiblu dell'Onu Romeo Dallaire, che aveva chiesto invano a ...Guarda anche Formula 1 Formula 1 2023, tutti idei piloti F1 2023, la guida al mondiale: le squadre Williams 2 " Logan Sargeant Alla vigilia viene un po' difficile inquadrarlo, questo ...Guarda anche Formula 1 Ferrari, i2023 di Leclerc e Sainz Le solite candidate al titolo Si corre per vincere il mondiale, è un obiettivo naturale per questa Ferrari, migliorata sul ...

I migliori caschi dei piloti di Formula 1 GQ Italia

Il 6 marzo la Giornata per coloro che si sono sacrificati, anche a costo di gravi rischi, in favore della vita e dei diritti umani: un ruolo essenziale per la crescita della società civile ...Debutta al Gran Premio del Bahrein, domenica, il Driver’s eye: una minuscola telecamera nel casco per vedere la gara dalla prospettiva di chi guida. La ...