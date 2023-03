I morti di Cutro: giustizia e verità per una strage di Stato (Di giovedì 2 marzo 2023) E' una strage Scrive Pietro Barabino su Il Fatto Quotidiano.it: "Quello che è avvenuto a Crotone è a tutti gli effetti una strage, con delle responsabilità che ci riguardano tutti a diversi livelli". ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023) E' unaScrive Pietro Barabino su Il Fatto Quotidiano.it: "Quello che è avvenuto a Crotone è a tutti gli effetti una, con delle responsabilità che ci riguardano tutti a diversi livelli". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : E' un bambino dell'età di cinque o sei anni l'ultima vittima recuperata quando già era buio nelle acque di Steccato… - Avvenire_Nei : #Crotone. «Presidente, vogliamo giustizia per i morti». #Mattarella davanti alle bare - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - ErMarchese72 : RT @strange_days_82: Per completezza di info. Strage di Lampedusa 368 morti. Strage di Cutro 67 morti ad oggi. - Zairbel : RT @alessiolasta: Mattarella va a #Cutro visita i feriti e rende omaggio alle salme. Mette la faccia dove nessuno del Governo a 5gg dal nau… -