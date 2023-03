I migranti hanno parabole e telefoni | avvisiamoli dei rischi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Da: “blocco navale” “c’è un progetto di sostituzione etnica” a “facciamo entrare 500.000 migranti”. Così, senza un… - localteamtv : Naufragio migranti, la psicologa di Medici Senza Frontiere: 'giornata molto difficile, purtroppo la maggior parte d… - pfmajorino : Coloro che hanno fondato la propria carriera e il proprio successo politico sulla paura verso i migranti e la crimi… - add966 : RT @GiancarloDeRisi: Naufragio di Cutro, la sinistra canaglia accusa governo e soccorsi, ma nel mare in tempesta le #fiammegialle hanno ri… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Naufragio di Cutro, la sinistra canaglia accusa governo e soccorsi, ma nel mare in tempesta le #fiammegialle hanno ri… -

... sulla Costa ionica, uccidendo almeno 67. I magistrati guidati dal procuratore Giuseppe Capocciaaperto un secondo fascicolo, parallelo a quello sul disastro (in cui sono indagati ...... Elly Schlein, è giunta a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dei... Tanti gli applausi che i cittadiniriservato a Mattarella . "Presidente, vogliamo giustizia e ...... il gip: "Io su graticola per uso frasi desuete", Piantedosi: "Se c'è stata debolezza ...ipotizzato troppo tardi Sono alcune delle domande che si stanno facendo gli inquirenti cheaperto ...

Rampelli: "I migranti hanno parabole e telefoni, avvisiamoli" la Repubblica

La Procura di Crotone indaga sulla catena dei soccorsi per il tragico naufragio di migranti avvenuto nella notte tra sabato e ...La Procura di Crotone indaga in modo specifico su possibili falle nei soccorsi al barcone che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio è naufragato di fronte alla spiaggia di Steccato di Cutro ...