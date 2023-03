I Migliori Marcatori degli Ultimi 10 Anni: Ciro Immobile Supera Karim Benzema (Di giovedì 2 marzo 2023) 35 Paulo Dybala – un campione dal 103 gol in 261 gare © IMAGO Per: Juventus, Palermo, Roma – Aggiornata il 2/3/2023. Un fuoco d’artificio che ha illuminato le partite con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 34 Berardi – una stella dei 105 gol in 286 gare © imago images Per: Sassuolo. Un talento che ha fatto brillare la sua squadra con le sue abilità e la sua capacità di segnare. 33 Andrea Belotti – una leggenda dei 106 gol in 290 gare © imago images Per: Torino, Palermo, Roma. Una forza della natura che ha trasformato le partite in una gioia con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 32 Gerard Moreno – una meteora dei 106 gol in 266 gare © imago images Per: Villarreal, Esp. Barcellona. Una luce che ha riscaldato le partite con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 31 Fabio Quagliarella – un assoluto dei 107 gol in 302 gare ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) 35 Paulo Dybala – un campione dal 103 gol in 261 gare © IMAGO Per: Juventus, Palermo, Roma – Aggiornata il 2/3/2023. Un fuoco d’artificio che ha illuminato le partite con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 34 Berardi – una stella dei 105 gol in 286 gare © imago images Per: Sassuolo. Un talento che ha fatto brillare la sua squadra con le sue abilità e la sua capacità di segnare. 33 Andrea Belotti – una leggenda dei 106 gol in 290 gare © imago images Per: Torino, Palermo, Roma. Una forza della natura che ha trasformato le partite in una gioia con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 32 Gerard Moreno – una meteora dei 106 gol in 266 gare © imago images Per: Villarreal, Esp. Barcellona. Una luce che ha riscaldato le partite con la sua abilità e la sua capacità di segnare. 31 Fabio Quagliarella – un assoluto dei 107 gol in 302 gare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMit_news : Quali sono stati i migliori bomber dei 5 migliori campionati europei dal 2013 ad oggi? Tanti big, tanta Serie A e… - infooggi : Calcio. Ecco i migliori marcatori in campionato nelle prime 3 serie in Europa. Uno dei nomi che spicca è Pietro Iem… - paoloangeloRF : Bomber in Europa: c'è un giocatore di Serie C alle spalle di Haaland - sportli26181512 : Migliori marcatori in campionato nelle prime 3 serie in Europa. La classifica: Stagione da record per Pietro Iemmel… - sportli26181512 : La classifica marcatori all-time delle top squadre d'Europa: Un nuovo e incredibile primato: ad appena 24 anni e co… -