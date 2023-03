I migliori libri da leggere nel 2023 Marzo 2023

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si parla spesso e volentieri di crisi riguardanti i. Nessuno legge. Nessuno compra. Ma è davvero così? La pandemia, tra le pochissime cose buone che ha portato, sembra aver invertito leggermente questa tendenza, soprattutto tra i più giovani. Sebbene la media – aggiornata al 2021 – ci dica che il 55% dei lettori legge da uno a trel’anno e che solo il 9% va oltre i 12(mostrandosi però il vero gancio trainante del mercato), l’esplosione di fenomeni sociali basati proprio sulla condivisione della lettura come il booktok o il bookstagram, hanno portatodi genere diverso verso un mercato di giovani lettori in via d’espansione. Uno dei generi più bistratti di sempre come il fantasy è diventato uno dei generi prediletti tanto per i lettori quanto per gli scrittori, spronando le stesse case editrici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano87048846 : RT @Marco_dreams: Il governo dei migliori: -uno con la bandiera si puliva il culo (Salvini) -una si dichiara orgogliosamente fascista (Sant… - sofonisba55 : RT @Marco_dreams: Il governo dei migliori: -uno con la bandiera si puliva il culo (Salvini) -una si dichiara orgogliosamente fascista (Sant… - FoodHeaven17 : De Gustibus - I 100 più grandi successi: Le 100 ricette migliori! - ab_cstl : RT @Marco_dreams: Il governo dei migliori: -uno con la bandiera si puliva il culo (Salvini) -una si dichiara orgogliosamente fascista (Sant… - vitovito63 : RT @Marco_dreams: Il governo dei migliori: -uno con la bandiera si puliva il culo (Salvini) -una si dichiara orgogliosamente fascista (Sant… -

I 10sulla risonanza magnetica 02 - 03 - 2023 Manuale pratico di risonanza magnetica cardiaca Elementi di risonanza magnetica: Dal Protone Alle Sequenze Per Le Principali Applicazioni ...I 10sulla tolleranza 02 - 03 - 2023 Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo Il trattato sulla tolleranza Tolleranza Il trattato sulla tolleranza Scritti sulla ...I 10sui metal detector 02 - 03 - 2023 Teoria e Tecnica Avanzata del Metal Detecting Il metal detecting amatoriale Metal detector Il Cercatore: Storie di Uomini Trovare ORO con il Metal ...

I migliori libri e saghe fantasy da leggere Maremosso

Sport, film o libri: anche se non sembra, la lista di attività a cui ci si può dedicare dal venerdì in poi è piuttosto lunga ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...