I ladri gli svaligiano casa | ma gioca alla Playstation e non se ne accorge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, mentre gioca alla playstation i ladri gli svaligiano casa: 25enne non si accorge di nulla - MeleGiorgio : @tg2rai @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Per avere successo in politica devi avere idee di destra, poi una volta ele… - monfeliangelo : @berlusconi BENISSIMO, SI POTREBBE SAPERA CHE CAZZO ANNO INTENZIONE DI FARE CON IL FATTO CHE CI STANNO TOGLIENDO LO… - Coconuttss66 : RT @monfeliangelo: Ci vogliono togliere lo scudo costituzionale contro gli obblighi vaccinali , voi togati, giuristi, avvocati, giudici, pu… - Fiorell91349642 : @TommasoFoti @FratellidItalia Non gli Italiani... Ma un quarto degli aventi diritto al voto!!! Vi hanno scelto per… -

In Campania, dove id'auto prendono di mira soprattutto le "utilitarie", resta molto diffuso ... non schermabile, in grado di rilevare i veicoli in luoghi in cuialtri sistemi sono meno ...attacchi hacker e phishing sono in costante aumento e rappresentano una minaccia per la privacy ... Non dovrai più preoccuparti di hacker, phishing odi dati, perché NordLocker protegge i tuoi ...Era l'uomo a cui ogni batteria diin azione in Italia si rivolgeva per avere un'auto pulita da usare per portare a termine un ...ufficiali di Pg della Polizia locale scoprono infatti che non ...

I ladri gli svaligiano casa: 25enne non se ne accorge perché sta ... Fanpage.it

Il fatto che il giovane non si sia reso conto di nulla in realtà è un bene: è certo che se avesse sorpreso i ladri sarebbe stato picchiato e aggredito per costringerlo a non urlare. Gli agenti hanno ..."Avrei dovuto farci più caso a quegli strani particolari, invece non gli ho dato peso". E’ forte il rammarico di Paolo Zagaria, 61enne fanese, all’indomani del furto subito. Martedì sera, infatti, ci ...