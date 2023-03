“I consiglieri lombardi promettono atti illegittimi a favore dei cacciatori | il governo che cosa fa?” | la protesta delle associazioni animaliste a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Caccia in deroga ai piccoli uccelli protetti, aprire i roccoli per la cattura dei richiami vivi, bloccare le operazioni anti-bracconaggio dei carabinieri forestali. Sono solo alcunepromesse che alcunidel centrodestra, appena eletti al Pirellone, hanno fatto alledei. Per questo motivo numerose organizzazionie ambientaliste (Wwf, Lac, Lipu, Lav, Legambiente e altre) si sono date appuntamento fuori dalla sede del Consiglio regionale dellaa per chiedere che la fauna selvatica venga rispettata e salvaguardata. Il timore – è la sintesi – è che i nuovi componenti del Pirellone, soprattutto tra le file di Lega e Fratelli d’Italia, spingano, più che in passato, perché le regole sulla caccia vengano ...