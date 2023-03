Huawei MWC 2023 | presentate nuove soluzioni energetiche

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha presentato un’ampia gamma didi nuova generazione per il settore ICT durante l’edizionedel Mobile World Congress Durante l’edizionedel Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Bob He, Presidente della Data Center Facility and Critical Power Product Line di, ha annunciato un’ampia gamma didi nuova generazione per il settore ICT. Questesono progettate per supportare gli operatori globali nell’implementazione di reti semplici, sostenibili, interconnesse e a ridotte emissioni di carbonio.MWC: Intelligent Site Power Le...