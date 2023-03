Harry Potter maratona: su Italia 1 tutti i film della saga (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna sulle reti Mediaset tutta la saga cinematografica di Harry Potter. A partire dal 12 gennaio 2023 infatti Italia 1 proporrà per otto giovedì di fila una maratona con tutti i film sul maghetto più famoso al mondo. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Harry Potter: su Italia 1 la maratona con tutti i film della saga Dopo il successo della maratona che la stessa rete Mediaset ha proposto diverse volte in passato, i tantissimi amanti di Harry Potter potranno godersi gli otto capitoli che compongono la fortunata saga cinematografica. Si parte con il ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna sulle reti Mediaset tutta lacinematografica di. A partire dal 12 gennaio 2023 infatti1 proporrà per otto giovedì di fila unaconsul maghetto più famoso al mondo. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV: su1 laconDopo il successoche la stessa rete Mediaset ha proposto diverse volte in passato, i tantissimi amanti dipotranno godersi gli otto capitoli che compongono la fortunatacinematografica. Si parte con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jess_Mars : Quanti doppioni troveró negli ovetti di Harry Potter secondo voi? ?? - _stormborn_x : @blqries se avessi visto harry potter capiresti che è la bacchetta che sceglie il mago e non il mago che sceglie la bacchetta - pierlu1926 : RT @LafaelReao: Liberi di unfollowarmi... Secondo me Harry Potter doveva finire con Harry ed Hermione fidanzati, stop. - ParcodiGiacomo : @DavideRebon La saga di Harry Potter racconta una grande battaglia tra Bene e Male, tra verità e menzogna. Narra l'… - noldorinion : Per assurdo: harry potter e la pietra filosofale -