Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage: la decisione di Re Carlo (Di giovedì 2 marzo 2023) Era il 2020 quando la royal couple formata dal principe Harry e Meghan Markle ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla famiglia reale britannica per cambiare vita. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni, però, la coppia continua ad essere uno dei principali argomenti di discussione dei tabloid inglesi, ancora enormemente interessati al loro rapporto (ormai sempre più teso) con re Carlo e il resto della famiglia. L'ultima notizia riguardo a Harry e Meghan riguarda la loro residenza: pare infatti che il re li abbia sfrattati da Frogmore Cottage, la dimora reale che la regina Elisabetta aveva donato loro in occasione delle nozze, nel 2018. La notizia è stata diffusa dal Sun, secondo il quale a spingere re Carlo a questa ...

