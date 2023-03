Harry e Meghan | punizione crudele Re Carlo senza precedenti | buttati fuori di casa

(Di giovedì 2 marzo 2023)Markle e il principesarebbero stati sfrattati da re: l'avviso di sgombero dalla loro residenza a Windsor, Frogmore Cottage, sarebbe già stato recapitato ai duchi di Sussex, secondo quanto riportato dal Sun. La coppia, nel frattempo, si starebbe occupando di recuperare oggetti e mobili da spedire a Montecito, in California, dove vivono oramai da oltre due anni. La decisione del sovrano, comunque, avrebbe lasciato"allibiti", secondo quanto raccontato dal loro biografo Omid Scobie. I due l'avrebbero considerata "unae definitiva" che li "taglieràper sempre" dalla Royal Family. Ma non è tutto. Oltre il danno ci sarebbe anche la beffa: pare che ora a Frogmore Cottage traslocherà il ...

