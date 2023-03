Hamilton | ' Vinceremo a modo nostro'

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'anno del riscatto, dell'orgoglio, quello in cui bisogna ancora dimostrare qualcosa dopo aver chiuso per la prima volta una stagione senza vincere una gara. Lewis, sette titoli, 103 vittorie ...

L'anno del riscatto, dell'orgoglio, quello in cui bisogna ancora dimostrare qualcosa dopo aver chiuso per la prima volta una stagione senza vincere una gara. Lewis, sette titoli, 103 vittorie e altrettante pole position non sta lì tranquillo ad ammirare i suoi record, forse perché ne rimane uno che pesa più degli altri : quello dei campionati del mondo ...

Il team principal della Red Bull ha punzecchiato le Frecce d'Argento sul futuro del team senza il sette volte iridato.Negli ultimi sei anni chi ha vinto la gara d’esordio del Mondiale di Formula 1 non è mai riuscito a vincere poi il campionato ...