Guido Meda: «Arrivano 43 weekend di divertimento con i Motori su Sky Sport» (Di giovedì 2 marzo 2023) È tutto pronto su Sky per una stagione dei Motori da capogiro, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula... Leggi su digital-news (Di giovedì 2 marzo 2023) È tutto pronto su Sky per una stagione deida capogiro, con oltre 320 gare in 43e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula...

