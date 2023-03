Guerra Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia: 3 civili morti (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono morti 3 civili nell'attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti a Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l'edificio è stato quasi completamente distrutto. «In seguito all'impatto, più di 10 appartamenti dal secondo al quinto piano sono stati distrutti. Le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall'onda d'urto», ha dichiarato la polizia. La first lady Ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter l'attacco notturno: «La città resiste coraggiosamente, (l'esercito russo) per rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condomionio, ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) Sononell'attaccostico russo sul condominio di dieci appartamenti a, nell'meridionale. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l'edificio è stato quasi completamente distrutto. «In seguito all'impatto, più di 10 appartamenti dal secondo al quinto piano sono stati distrutti. Le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall'onda d'urto», ha dichiarato la polizia. La first ladyOlena Zelenska ha commentato su Twitter l'attacco notturno: «La città resiste coraggiosamente, (l'esercito russo) per rappresaglia attacca i. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condomionio, ...

