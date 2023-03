Guerra in Ucraina, Xi e Lukashenko sulla stessa linea: esprimono “estremo interesse” per la pace (Di giovedì 2 marzo 2023) Si conclude oggi la visita di Stato a Pechino – iniziata il 28 febbraio – tra Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Lo scorso anno i due leader si incontrarono a Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione dello SCO (Shanghai Cooperation Organization), un vertice internazionale, dove annunciarono ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Si conclude oggi la visita di Stato a Pechino – iniziata il 28 febbraio – tra Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, e il suo omologo bielorusso Alexander. Lo scorso anno i due leader si incontrarono a Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione dello SCO (Shanghai Cooperation Organization), un vertice internazionale, dove annunciarono ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : In Russia Alexey Moskalev, un padre single, è stato arrestato dopo che sua figlia ha fatto un disegno, durante la l… - ilfoglio_it : Canfora, esattamente come Putin, sostiene che 'l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina”. Ma per ribaltare la… - Bera49164308 : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???????? SOBOLEV: È IL MOMENTO DI DICHIARARE GUERRA ALL' UCRAINA. Dice...'Avrebbero dovuto esser fatto tempo fa..… - StefanoDeloren1 : RT @NonaMikhelidze: Dopo che Vladimir Solovyov (colui che ogni sera chiede cancellare #Ucraina dalla faccia della terra)ha pubblicizzato il… - mimmino68 : RT @RobbyDreamer: Roger Waters dei Pink Floyd accusa Joe Biden, Anthony Blinken e Victoria Nuland di aver architettato la guerra in Ucraina… -