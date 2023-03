Guerra in Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia: 3 morti. Zelensky: "Atto di terrore" (Di giovedì 2 marzo 2023) E' salito a tre civili morti il bilancio dell'attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti a Zaporizhzhia , nell'Ucraina meridionale. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 marzo 2023) E' salito a tre civiliil bilancio dell'attaccostico russo sul condominio di dieci appartamenti a, nell'meridionale. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone...

