Guendalina Tavassi difende Edoardo e attacca Davide Donadei (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo lo scontro tra il fratello Edoardo e Davide Donadei, Guendalina Tavassi interviene e attacca il vippone: "Finto buonista" L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo lo scontro tra il fratellointerviene eil vippone: "Finto buonista" L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndruscaMonica : RT @sunstateofmind_: IO COME GUENDALINA TAVASSI: “Davide CORNAdei.”?? #gfvip #incorvassi #oriele - Say_My_Name_WW : RT @sunstateofmind_: IO COME GUENDALINA TAVASSI: “Davide CORNAdei.”?? #gfvip #incorvassi #oriele - sunstateofmind_ : IO COME GUENDALINA TAVASSI: “Davide CORNAdei.”?? #gfvip #incorvassi #oriele - Lisa52362029 : @Pablo_11_Esco @GrandeFratello È il fratello di Guendalina Tavassi...un'altta che si gira i reality???? - ilaema85 : @Eterna1998 Ma Guendalina Tavassi, che ca.. fa nella vita? -