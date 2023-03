Guardiola lascia a metà la conferenza | il motivo è incredibile

(Di giovedì 2 marzo 2023) Divertente siparietto al termine nelle interviste postpartita dell’allenatore catalano dopo la vittoria in Fa Cup contro il Bristol PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Inizia il momento cruciale della stagione per i top club europei. La corsa al titolo e alle coppe nazionali ed europee entra sempre più nel vivo con partite decisive e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...squadra diin Germania è quello che ha suscitato un poco di scalpore, ma per il resto le cose sono andate come dovevano andare. Una notizia, quella riportata da Agimeg.it che non ci...Però anche invocare la censura, come sta facendo qualcuno,il tempo che trova. Chè il vostro ... Messi è quel Messi là che avevo in mente io, Pep è l'allenatore Josep(quindi restiamo ...... anche a Lipsia si fa rimontare nella ripresa (1 - 1) nell'andata degli ottavi eaperto ogni ... <