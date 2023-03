Guardiani della Galassia 3, James Gunn condivide una nuova foto sul ritorno di Cosmo nel MCU (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo sceneggiatore e regista di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn, ha appena condiviso una nuova immagine del ritorno di Cosmo lo Spacedog nel prossimo sequel del Marvel Cinematic Universe. Gunn ha postato l’immagine su Instagram. L’immagine mostra un primo piano di Cosmo, interpretato dal cane Slate, nella sua tuta spaziale da Cosmonauta. Slate ha già interpretato Cosmo in Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, oltre che in Guardiani della Galassia Holiday Special. Il terzo capitolo di ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo sceneggiatore e regista diVol. 3,, ha appena condiviso unaimmagine deldilo Spacedog nel prossimo sequel del Marvel Cinematic Universe.ha postato l’immagine su Instagram. L’immagine mostra un primo piano di, interpretato dal cane Slate, nella sua tuta spaziale danauta. Slate ha già interpretatoinVol. 2, oltre che inHoliday Special. Il terzo capitolo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Sarah Shirazi è una bambina iraniana che frequenta le scuole elementari. È stata picchiata da una donna per non ave… - Agenzia_Ansa : L'Iran ha sviluppato un missile da crociera a lungo raggio, con un'autonomia di 1.650 km, secondo il Comando aerosp… - DestinyGameIT : I guardiani si sono insinuati nell'Oscurità e hanno agito sulla trama della consapevolezza. Quali sono le vostre… - PlayStationIT : Benvenuti a Neomuna, Guardiani: la metropoli di cui nessuno conosceva l’esistenza. La Legione Ombra di Calus l’ha p… - Micheladidome10 : In quanto difensori e guardiani dei diritti umani é tempo che si mettano dalla parte giusta della nazione Italia .… -