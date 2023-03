Guardiani della Galassia 3, ecco la foto “in costume” di Cosmo, il cane spaziale (Di giovedì 2 marzo 2023) James Gunn ha condiviso su Instagram la prima foto “in costume” di Cosmo il cane spaziale, che apparirà nell’imminente Guardiani della Galassia: Volume 3; l’animale, che sin dalla sua prima apparizione nei fumetti è stato caratterizzato come di origini sovietiche, sarà doppiato infatti dall’attrice bulgara Maria Bakalova, che aveva già prestato la voce all’animale in Guardiani della Galassia: Holiday Special; Cosmo compare anche all’interno di Guardiani della Galassia: Volume 2, in un cameo muto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Nel post condiviso ... Leggi su screenworld (Di giovedì 2 marzo 2023) James Gunn ha condiviso su Instagram la prima“in” diil, che apparirà nell’imminente: Volume 3; l’animale, che sin dalla sua prima apparizione nei fumetti è stato caratterizzato come di origini sovietiche, sarà doppiato infatti dall’attrice bulgara Maria Bakalova, che aveva già prestato la voce all’animale in: Holiday Special;compare anche all’interno di: Volume 2, in un cameo muto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Nel post condiviso ...

