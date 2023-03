Guarda come gongola. Il “Fatto”: «Schlein e Conte a Firenze in nome dell’antifascismo» (Di giovedì 2 marzo 2023) Prove tecniche di reciproco annusamento in nome dell’antifascismo. Proprio così: dopodomani a Firenze, Elly Schlein si troverà fianco a fianco di Giuseppe Conte. “Galeotta” sarà la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a sostegno della preside Annalisa Savino, autrice di una lettera-commento sui recenti scontri tra studenti di opposte fazioni che non è piaciuta al ministro Valditara. Non sembrerebbe proprio una grande notizia (l’Italia abbonda di slogan scanditi a pugno chiuso), ma al Fatto Quotidiano non pare vero poterla gridare a pieni polmoni: «Schlein inizia dall’antifascismo». Il giornale di Travaglio ne dà il lieto annuncio Il giornale di Marco Travaglio gongola a buon diritto. L’elezione della giovane italo-svizzera con passaporto americano è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Prove tecniche di reciproco annusamento in. Proprio così: dopodomani a, Ellysi troverà fianco a fianco di Giuseppe. “Galeotta” sarà la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a sostegno della preside Annalisa Savino, autrice di una lettera-commento sui recenti scontri tra studenti di opposte fazioni che non è piaciuta al ministro Valditara. Non sembrerebbe proprio una grande notizia (l’Italia abbonda di slogan scanditi a pugno chiuso), ma alQuotidiano non pare vero poterla gridare a pieni polmoni: «inizia dall’antifascismo». Il giornale di Travaglio ne dà il lieto annuncio Il giornale di Marco Travaglioa buon diritto. L’elezione della giovane italo-svizzera con passaporto americano è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaulaaHawaiiana : RT @Mattia00369710: @GrandeFratello x me, come concorrente, lei è più attenta x immagine estetica sua che x le emozioni e sentimenti delle… - SecolodItalia1 : Guarda come gongola. Il “Fatto”: «Schlein e Conte a Firenze in nome dell’antifascismo» - leggendaforever : @imdenic @juanito92x Cos'e' che ti/vi piace?. Un tifoso del Toro che esulta dopo un gol della propria squadra???. H… - Kat82131855 : Guarda per fortuna sono stata cresciuta da mia nonna si può dire e mio padre Una madre come la mia sinceramente no… - FrancescoBras : @M1_Magnum @Naples___ In realtà ha letteralmente detto “minchia che petto guarda come sono in forma” -