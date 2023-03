Grillo contro il ministro Piantedosi, il vero disperato è lui (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà pur vero che le sue parole sono state strumentalizzate ma resta il fatto che le recenti frasi di Matteo Piantedosi a commento della tragedia nel crotonese sono state quantomeno avventate. Il ministro dell’Interno Piantedosi sotto attacco sul blog di Beppe Grillo. L’ipocrisia di Italia e Ue: lacrime di coccodrillo E per questo non c’è da stupirsi se sono state subissate di critiche tanto che ieri perfino Beppe Grillo è sceso in campo postando sui suoi social prima la frase incriminata del ministro, e dopo la dura interpretazione da parte dell’Elevato. “… La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. In queste condizioni non dovevano partire …” sono le frasi pronunciate da Piantedosi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà purche le sue parole sono state strumentalizzate ma resta il fatto che le recenti frasi di Matteoa commento della tragedia nel crotonese sono state quantomeno avventate. Ildell’Internosotto attacco sul blog di Beppe. L’ipocrisia di Italia e Ue: lacrime di coccodrillo E per questo non c’è da stupirsi se sono state subissate di critiche tanto che ieri perfino Beppeè sceso in campo postando sui suoi social prima la frase incriminata del, e dopo la dura interpretazione da parte dell’Elevato. “… La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. In queste condizioni non dovevano partire …” sono le frasi pronunciate da...

