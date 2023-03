Griezmann: «Ho lavorato duro per riconquistare i tifosi dell’Atletico Madrid» (Di giovedì 2 marzo 2023) Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a Movistar del suo momento dopo l’addio e il ritorno Antoine Griezmann, attaccante dell‘Atletico Madrid, ha parlato a Movistar del suo momento dopo l’addio e il ritorno. Le sue dichiarazioni: «La mia partenza aveva fatto molto male ai tifosi. Da tifoso, anch’io sarei stato molto arrabbiato, me lo meritavo. Sono diventato umile e ho lavorato per riconquistarli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Antoine, attaccante, ha parlato a Movistar del suo momento dopo l’addio e il ritorno Antoine, attaccante dell‘Atletico, ha parlato a Movistar del suo momento dopo l’addio e il ritorno. Le sue dichiarazioni: «La mia partenza aveva fatto molto male ai. Da tifoso, anch’io sarei stato molto arrabbiato, me lo meritavo. Sono diventato umile e hoper riconquistarli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

