Green Deal, governo Meloni in rotta di collisione con l’Europa (Di giovedì 2 marzo 2023) E' sulla strategia del Green Deal che l'attuale governo italiano ha imboccato una rotta di collisione nei riguardi della Commissione europea, e anche della maggioranza dell'Europarlamento e dei governi degli Stati membri. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Bruxelles, parlando con la stampa al termine del Consiglio Competitività dell'Ue.Urso ha rimesso in discussione non tanto il Green Deal originario, che la Commissione di Ursula von der Leyen fin dall'inizio del suo mandato, a fine 2019, aveva proposto come nuova strategia di crescita economica dell'Unione, quanto la doppia scelta dell'Esecutivo comunitario di rafforzare e accelerare la transizione ecologica, invece di rallentarla e riadattarla al ribasso, in risposta prima ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 marzo 2023) E' sulla strategia delche l'attualeitaliano ha imboccato unadinei riguardi della Commissione europea, e anche della maggioranza dell'Europarlamento e dei governi degli Stati membri. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Bruxelles, parlando con la stampa al termine del Consiglio Competitività dell'Ue.Urso ha rimesso in discussione non tanto iloriginario, che la Commissione di Ursula von der Leyen fin dall'inizio del suo mandato, a fine 2019, aveva proposto come nuova strategia di crescita economica dell'Unione, quanto la doppia scelta dell'Esecutivo comunitario di rafforzare e accelerare la transizione ecologica, invece di rallentarla e riadattarla al ribasso, in risposta prima ...

