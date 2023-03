Grecia: sale a 57 numero dei morti per schianto treni (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio del tragico incidente ferroviario di Tebi presso Larissa in Grecia è di almeno 57 morti secondo il capo dei servizi medico - legali di Larissa, Rubini Leontari, intervistato da Realfm. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio del tragico incidente ferroviario di Tebi presso Larissa inè di almeno 57secondo il capo dei servizi medico - legali di Larissa, Rubini Leontari, intervistato da Realfm. Il ...

