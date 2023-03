Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - iconanews : Grecia: sale a 46 il numero dei morti accertati - notizienet : Grecia: sale a 46 il numero dei morti accertati - Recuperati 7 corpi carbonizzati dal vagone ristorante - QdSit : Schianto treni in Grecia, bilancio morti sale a 46: si cercano dispersi - interrisnews : Sale tragicamente il numero delle #vittime dello scontro dei #treni in #grecia -

Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario vicino Larissa inè salito a 46. Lo riporta Kathimerini. Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati, come ha riferito l'addetto stampa dei Vigili del fuoco, ...Proteste sono scoppiate indopo il disastro ferroviario costato la vita a 44 persone, secondo un bilancio considerato ancora provvisorio. Gruppi di manifestanti si sono scontrati con la polizia ad Atene, mercoledì sera, ...Bocche che cercano l'ultimo sorso d'aria mentre il corpoe scende, come su una giostra ...e varie parti d'Italia. A Sud come a Nord. Nella prima ora, le mie orecchie di piccolo cronista ...

Scontro tra due treni in Grecia Sale il bialncio, 46 i morti - Europa Agenzia ANSA

Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario vicino Larissa in Grecia è salito a 46. Dal vagone ristorante, schiacciato nell’ ...Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario vicino Larissa in Grecia è salito a 46. Lo riporta Kathimerini. (ANSA) ...