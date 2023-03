Grecia, il momento dello scontro frontale tra i due treni: le immagini delle telecamere di sicurezza (Di giovedì 2 marzo 2023) Le immagini del momento dello schianto frontale tra i due treni in Grecia, viste attraverso le riprese delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso. Pochi secondi che mostrano la collisione tra i due convogli vicino alla città di Larissa, nella Grecia centrale che ha provocato la morte di almeno 38 persone. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che come causa del disastro ci sarebbe un “tragico errore umano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Ledelschiantotra i duein, viste attraverso le ripresedia circuito chiuso. Pochi secondi che mostrano la collisione tra i due convogli vicino alla città di Larissa, nellacentrale che ha provocato la morte di almeno 38 persone. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che come causa del disastro ci sarebbe un “tragico errore umano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

